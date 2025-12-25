ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୧୨୫ ସିସି ସ୍କୁଟର୍ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟ। ବାଇକ୍ ଲଭର୍ସମାନେ ଏପରି ସ୍କୁଟର ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ରାଇଡ୍ରେ କମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଓ ଭଲ ମାଇଲେଜ୍ ସହ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଦେବ। ସୁଜୁକି ଆକ୍ସେସ୍ ୧୨୫ ଓ ହିରୋ ଡେଷ୍ଟିନି ୧୨୫ ଉଭୟ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତଭାବେ ଜାଣିବା...
ସୁଜୁକି ଆକ୍ସେସ୍ ୧୨୫ ବନାମ ହିରୋ ଡେଷ୍ଟିନି ୧୨୫ ଦାମ୍:
ସୁଜୁକି ଆକ୍ସେସ୍ ୪ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୭୭,୬୮୪ଟଙ୍କା-୯୩,୮୭୭ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାରିଆଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବଜେଟ୍ ଆଧାରରେ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହିରୋ ଡେଷ୍ଟିନି ୧୨୫ର ମୂଲ୍ୟ ୮୩,୯୯୭ ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ ୮୪,୯୧୯ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହା କମ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିସର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସିଧା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- Social Media restriction : ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ : ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଟକଣା
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା:
ସୁଜୁକି ଆକ୍ସେସ୍ ୧୨୫ରେ ୧୨୪ସିସି, ଏୟାର୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଯାହା ୮.୩୧ ଏଚ୍ପି ଓ ୧୦.୨ ଏନ୍ଏମ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ଏହାର ସ୍ମୁଥ୍ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ହିରୋ ଡେଷ୍ଟନି ୧୨୫ରେ ୧୨୪.୬ ସିସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରାୟ ୯ ଏଚ୍ପି ଓ ୧୦.୪ ଏନ୍ଏମ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡେଷ୍ଟିନିର ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସ୍କୁଟର ସହର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ।
ମାଇଲେଜ୍ରେ କିଏ ଆଗରେ?
ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାଇଲେଜ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁଜୁକି ଆକ୍ସେସ୍ ୧୨୫ର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରାୟ ୪୫ କିଲୋମିଟର/ଲିଟର ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ହିରୋ ଡେଷ୍ଟିନି ୧୨୫ର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରାୟ ୬୦ କିଲୋମିଟର/ଲିଟର। ପ୍ରକୃତ ମାଇଲେଜ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଡେଷ୍ଟିନି ଅଧିକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- Gulua-Varsha Conflict: ପିଇସା ଫେରାଇଲେନି ପଇସା, ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବର୍ଷା
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?
ସୁଜୁକି ଆକ୍ସେସ୍ ୧୨୫ରେ ଡିଜିଟାଲ୍-ଆନାଲୋଗ୍ ମିଟର, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ୟୁଏସ୍ବି ଚାର୍ଜିଂ ଓ ସୁଜୁକି ରାଇଡ୍ କନେକ୍ଟ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଥାଏ। ହିରୋ ଡେଷ୍ଟିନି ୧୨୫ରେ ଏକ ସେମି-ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଟର, ଏଲ୍ଇଡି ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ, ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଓ i3S ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଷ୍ଟପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ମାଇଲେଜ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା, ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଓ ଅଧିକ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସୁଜୁକି ଆକ୍ସେସ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ତଥାପି, ଯଦି ମାଇଲେଜ୍ ଓ ଦାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ତେବେ ହିରୋ ଡେଷ୍ଟିନି ୧୨୫ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପସନ୍ଦ। ଉଭୟ ସ୍କୁଟର୍ ନିଜ ନିଜ ଦିଗରେ ଭଲ; ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।