ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ସହିତ ଜଡିତ ତାଙ୍କର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାତ୍ର ୬ମିନିଟରେ ୧ମିଲିୟନ ଲାଇକ୍ ପାଇଛି, ଯାହା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ବିଜୟ ପରେ ସେ ସମୟର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୋଷ୍ଟଟି ମାତ୍ର ୬ମିନିଟରେ ୧୦ଲକ୍ଷ ଲାଇକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ୧୦ଲକ୍ଷ ଲାଇକ୍ ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଫଟୋ ପାଲଟିଥିଲା।

HARDIK PANDYA - THE FASTEST INDIAN TO HIT 1M LIKE ON INSTRAGRAM. 🤯



- 1M Like In just 6 minutes....!!!! 🔥 pic.twitter.com/llCQGK8XJ4