ସିନେମା ଓ ଧାରାବାହିକରେ ଆମେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ଦେଖୁ, ତାହା କେବଳ ମେକ୍ଅପ୍ କି କ୍ୟାମେରାର କମାଲ୍ ନୁହେଁ। ତା’ପଛରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପକରଣ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥାଏ; ତାହା ହେଉଛି ଲାଇଟ୍। ଯେତେ ଭଲ ସ୍ଥାନ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଓ ଯେତେ ଦାମୀ କ୍ୟାମେରା ହେଲେ ବି ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ସୁଟିଂ ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କଳାକାରମାନେ ସଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଏ- ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ଯଦିଓ ଲାଇଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ବ ଏତେ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ବୟଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ବ ମିଳି ନଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପଛର ଏହି ବୃତ୍ତି ସଂପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା।
20,000 Anganwadi centers: ୨୦ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ବ ଘର ନାହିଁ: କାମ ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି
ଓଡ଼ିଆ ସିନେଶିଳ୍ପର ଜଣେ ପୁରୁଖା ଲାଇଟ୍ ବୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର ଦାଶ। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ‘ବାଜେ ବଇଁଶୀ ନାଚେ ଘୁଙ୍ଗୁର’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ସେ ଓଲିଉଡ୍ରେ ପାଦ ଥାପି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଏ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକଥର ଏହି କାମ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ହେଲେ ‘ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍’ ଶୁଣିବାର ମୋହ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିନି। କେବଳ ଓଲିଉଡ୍ ନୁହେଁ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ୀ ସିନେମାରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀର।
cold on the coast: ଉପକୂଳରେ ଶୀତରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି: ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକହରିଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହାତଧରି ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରବୀର। ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭୂମିକା ବି ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ବୟ କାମରୁ ସେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ନିବୃତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଲାଇଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ବ କେବଳ ରାତିରେ ଥାଏ। ମାତ୍ର ସୁଟିଂରେ ଲାଇଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ବ ରାତିରେ ଯେତିକି, ଦିନରେ ବି ଠିକ୍ ସେତିକି। ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସୁଟ୍ କଲେ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦିଶେ। ତେଣୁ ଖରା ସମୟରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର୍, ଷ୍ଟିମର୍ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ରାତି ବେଳା ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଦିନ ବେଳା ସେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ଲାଇଟ୍ ବୟ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରବୀର।
ସେ କହନ୍ତି,‘‘ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଟ୍ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳର କ୍ୟାମେରାରେ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଏବେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସିଧାସଳଖ ଲାଇଟ୍ ପକାଯାଉନି। କପଡ଼ା ଓ କାଗଜ ଦେଇ ଆମେ ଛାଣିକି ଲାଇଟ୍ ପକାଉ। ଭଲ କ୍ବାଲିଟିର କ୍ୟାମେରା ହେଇଥିବାରୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଇଟ୍ର ସେତେଟା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା’ଛଡ଼ା ସିଧା ଲାଇଟ୍ ପକାଇଲେ ଛାଇ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।’’
ନିଜ ବୃତ୍ତି ସଂପର୍କରେ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ମତ ଏମିତି। ସେ କହନ୍ତି, ‘‘ମନଦେଇ କାମ ଶିଖିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ହେଲେ ଚାକିରି ପରି ସବୁଦିନ କାମ ମିଳିବ ବୋଲି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୋତେ ବର୍ଷରୁ ୮ ମାସ କାମ ମିଳିଲେ ୪ ମାସ ଘରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ରୋଜଗାର ବି ସେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ।’’