ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଛାତ୍ର ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ତେଜିବା ସହ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ବନ୍ଦର ସହର ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମରେ ଭାରତ ଆଇଭିଏସି (ଇଣ୍ଡିଆନ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର) ରେ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଏଏଚସିଆଇ (ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହାଇ କମିସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ) ବାହାରେ ଏକାଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜନତା ରୁଣ୍ଡ ହେବାପରେ ଭାରତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି।
Another student : ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼
Opposition is spreading: ଆରାବଳୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିରୋଧୀ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି: ମନ୍ତ୍ରୀ
କିଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇ କମିସନ୍ରେ ସମସ୍ତ ଭିସା ସେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବାଂଲାଦେଶ କହିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ମିସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଏନେଇ ଏକ ନୋଟିସ ଲାଗିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେନାର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ହାଇ କମିସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବାଂଲାଦେଶର ହାଇ କମିସନର ଏମ୍ ରିଆଜ ହମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା। ତେବେ ବିଦେଶ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ବିଦେଶ ମିସନ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଜାତିସଂଘରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି
ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନପ୍ରଣେତା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଓ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଈଶନିନ୍ଦା ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ମୟମନସିଂହର ଭାଲୁକାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୃତ ଶରୀରକୁ ଏକ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ଉଗ୍ରବାଦ, ଭିଡ଼ହିଂସା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଏହା ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି।
ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିର୍ଯାତିତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସେବା ସଂଘ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ମରିସସ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପୋର୍ଟ ଲୁଇସରେ ଥିବା ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ବାଂଲାଦେଶର ହାଇ କମିସନରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସୋମବାର ମରିସସ୍ ସନାତନ ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର ମହାସଂଘ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୀପୁଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମରିସସ୍ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଚହଲାଇଦେଇଛି ବୋଲି ଫେଡେରେସନ୍ ଚିଠିରେ କହିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଚିଠିରେ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ କାହିଁକି ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଛି?