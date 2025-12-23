ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ରାୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଆରାବଳୀ ରେଞ୍ଜକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ସର୍ବଦା ‘ସବୁଜ ଆରାବଳୀ’କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଆସିଛନ୍ତି।
Free trade: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ସବୁଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି। କେବଳ ଖଣି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ‘୧୦୦ ମିଟର’ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ପାହାଡ଼ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ସିଆର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଖଣି ଖନନକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।
The silver: କିଟ୍ ନହ୍ନିପରୀର ରୌପ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ରାୟ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୩୮ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୁରୁତର ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆରାବଳୀ ରେଞ୍ଜରେ ୨୦ଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଚାରୋଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାର ପରିବେଶଗତ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଓ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ଦୂର କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆରାବଳୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଏକ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି।
ଇତିମଧ୍ୟରେ, ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏଫ୍ଏସ୍ଆଇ) ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ୧୦,୦୦୦ ପାହାଡ଼ରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହାର ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କମିଟି (ସିଇସି) କହିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ରିଚାର୍ଡ ବର୍ଫିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ‘୧୦୦ ମିଟର ପାହାଡ଼’ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ୧୦୦ ମିଟରରୁ ଉପରକୁ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣକୁ ଆରାବଳୀର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ।