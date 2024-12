ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଫେଙ୍ଗଲ୍ ଅଧିକ ଘନୀଭୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ତାମିଲନାଡୁର ନାଗାପଟ୍ଟିନମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଫେଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ କୋଡିକକାରାଇରେ ସମୁଦ୍ର ଆଶାନ୍ତ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଭୀର ଅବପାତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।

#WATCH | Tamil Nadu | Deep depression prevailing over the Bay of Bengal causes strong winds at Marina Beach



As per IMD, the deep depression is very likely to continue to move north-northwestwards and intensify further into a cyclonic storm. pic.twitter.com/fF6qxHfNKO — ANI (@ANI) November 27, 2024

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁ ତାମିଲନାଡୁର ମାରିନା ବିଚ୍‌ରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଗଭୀର ଅବପାତ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

#WATCH | Nagapattinam, Tamil Nadu | Kodikkarai is experiencing rough sea conditions due to a cyclonic storm in the area. This is disrupting daily life, especially for fishermen and those living in coastal areas.



As per IMD, the deep depression is very likely to continue to move… pic.twitter.com/Tz9oIq8t93 — ANI (@ANI) November 27, 2024

ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଦେଇ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଫେଙ୍ଗଲ୍ ଯୋଗୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୩୦ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫେଙ୍ଗଲ୍ ‌ପ୍ରଭାବରେ କେରଳ ଏବଂ ମାହେରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

#WATCH | Nagapattinam, Tamil Nadu: The water level in Kodikkarai recedes following the cyclonic storm in the area.



As per IMD, the deep depression is very likely to continue to move north-northwestwards and intensify further into a cyclonic storm on 27th November. pic.twitter.com/0kV8lRluc5 — ANI (@ANI) November 27, 2024

ନଭେମ୍ବର ୨୮ ରୁ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୟନମ, ରାୟଲସୀମା ଉପରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୮ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

୨୯ ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦ ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ୮୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଫେଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ୨୯ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହାର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

