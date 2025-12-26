ଢାକା: ଇସ୍କନର କୋଲକାତା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧାରମଣ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ସେହି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଦେଇ ଦାସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କବାଟକୁ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଝରକା ବାଟେ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଇସଲାମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ପାଳନ ନକରନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଥମ ଆଲୋ ଏବଂ ଦି ଡେଲି ଷ୍ଟାରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେନା ଓ ପୁଲିସକୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମୟମନସିଂହରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଭିଡ଼ ଦ୍ବାରା ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାସ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଖ୍ୟା ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏକଦା ବାଂଲାଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୩୦% ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭.୫%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।