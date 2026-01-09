ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁରମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶୁମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷର ଆଚରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ କୁକୁର ସର୍ବଦା ଗନ୍ଧ ବାରି ଚିହ୍ନିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏହା ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ କୁକୁରପ୍ରେମୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଚାରପତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଖାରଜ ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ‘ମ୍ୟାଡାମ୍, ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବେ,’ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଶୁଣାଣି ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଦେଶକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ପିଟିସନର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିଫଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଖଣ୍ଡପୀଠ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା ଉପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ପଶୁମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୌଣସି ପଶୁର ‘କାମୁଡ଼ିବା କିମ୍ବା ନ କାମୁଡ଼ିବାର ମନୋଭାବ’ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜୋର୍ ଦେଇ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି।
ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସିୟୁ ସିଂହ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ହଟାଇବା ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୂଷା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ ଆହୁରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ପ୍ରଜନନସ୍ଥଳ ହୋଇପାରେ। ହାଲୁକା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଲେଇମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୂଷା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ବିଲେଇ ଓ କମ୍ କୁକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପରେ ବିଚାରପତିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଡରରେ କେତେ କୁକୁରଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ?