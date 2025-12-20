ଵାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ବିଲ୍ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ଓ ଖୋଲା ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସହଭାଗୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଆହ୍ବାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ସମେତ ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି।
Bill Gates: ଏପ୍ଷ୍ଟିନ ସେକ୍ସ ଫାଇଲରୁ ୬୮ଟି ନୂତନ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା,ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଗୁରୁବାର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଇନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପରମାଣୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ପରାମର୍ଶଦାତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ (ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ), ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ, ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗୁଇନ୍ଦା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବିଭାଗ ଓ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆବଣ୍ଟନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଆଇନରେ ‘ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମେଣ୍ଟ ଓ ଭାଗୀଦାରି ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ଭାବନା’ର ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମେଣ୍ଟ ଓ ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବ, ଯାହା ଚୀନ୍ ସହିତ ରଣନୀତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଆମେରିକାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଲାଭକୁ
ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢାଇବ।
China's opposition to India: ଭାରତକୁ ଚୀନର ବିରୋଧ: ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଓରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା
ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନେଇ କ୍ୱାଡ୍ ବା କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟେରାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡାଏଲଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ବୈଦେଶିକ ସଚିବଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ୱାସିଂଟନରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମିତ
ଭାବରେ ବୈଠକ କରିବ।