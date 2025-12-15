ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ମେକ୍ଅପ୍
ରତ୍ନପ୍ରଭା ନାଥ
ପାର୍ଲରରେ ଆଜି ଭାରି ଭିଡ଼। ମେନିକିଓର, ପେଡିକିଓର, ଦୁଇଟା ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକ୍ଅପ୍। ଏତେ କାମ ସରୁ ସରୁ ରାତି ଆସି ପ୍ରାୟ ନଅଟା ବାଜିବାକୁ ହେଲାଣି। ଦୀପାଳି ଆଉ ବେଶି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପାର୍ଲରକୁ ଯଥାରୀତି ସଜାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତା’ ନିଜର ସ୍କୁଟି ଅଛି, ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପାର୍ଲରଠାରୁ ଘରର ଦୂରତା। ଦିନେଶ ଯେ ଆସିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ବି ହେବାର ଅଛି। ଡିନର ଧରି ସେ ଆସିବ। ବାସ୍ ପୂରା ସପ୍ତାହର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂରେଇଯାଏ ଏଇ ଦିନେଶ ଆସିଲେ। ତାକୁ ଭାରି ଭଲଲାଗେ, ମନଖୋଲି କଥା ହୋଇପାରେ। ତା’ ମନର ଭାବ ବାଣ୍ଟିିପାରେ। ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀରେ ତାକୁ ଦିନେଶ ହିଁ କେବଳ ନିଜର ନିଜର ଲାଗେ। ଗଲା ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ଦିନେଶକୁ ନେଇ ଦୀପାଳିର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ। ଦୀପାଳି କହୁଛି ବିବାହ କରିଦେବା, ଦିନେଶ କିଛି ନା କିଛି କଥା କହି ଟାଳିଚାଲିଛି।
ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକ୍ଅପ୍ଟି କରିଥିଲା, ସେ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅଠାରୁ ସବୁ ବୁଝିଦେଇଛି। ଲେହେଙ୍ଗା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିିଛି, କେଉଁ ବୁଟିକ୍ରେ ତିଆରି କରିଛି। ସେମିତି ହାଲୁକା ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ଲେହେଙ୍ଗା କରିବ ତା’ ବାହାଘରରେ। ସେ କୁନ୍ଦନ ସେଟ୍ଟା ପାଇଁ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରେ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି। ତା’ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ପାଟିରୁ ଅଜାଣତରେ ବାହାରିଗଲା ‘ଓଃ!’ ଦିନେଶ କେବେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବ ଭାବି ଦୀର୍ଘନିଃଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ଦୀପାଳି। ବାପାବୋଉ, ଭାଇଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ କଟକରେ ରହୁଥିଲା ଦୀପାଳି। ପାର୍ଲର କାମ ସାରି ଥକିଯାଇ ଯେବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଭାଉଜ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ ବି ଦେବ ନାହିଁ। ଓଲଟା ରାତି ରୋଷେଇ ଧରାଇଦେବ। ବାପାବୋଉଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ଓଲଟା ବୋହୂ ସପକ୍ଷ ନେବେ। ମାସ ଶେଷରେ ପାର୍ଲରରୁ ଯଦି ମୋଟାଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳିଯିବ। ବିରକ୍ତିରେ ଦୀପାଳି କହିଲା- ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ବାପାବୋଉ ଭାଇଭାଉଜ ସଭିଁଏ। ଭାଇଠାରୁ ଦୀପାଳିର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଲେ ବି ଘରେ ଭାଇଭାଉଜଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଅଧିକ। ଭାଉଜର ପ୍ରତିକଥାରେ କମେଣ୍ଟମରା କଥା। ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଭାଉଜ କମେଣ୍ଟ ମାରି କହିବ, ପେଟ ତ ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ଢୋଲ। ଦୀପାଳି ସିନା ଟିକିଏ ମୋଟୀ, ହେଲେ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ଚେହେରାରେ ହାଲୁକା ମେକ୍ଅପ୍ ନେଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡ୍ରେସ୍ରେ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲପାଇବା ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେ ଗୋରୀ ତନୁପାତଳୀ ଭାଉଜ ଖଣ୍ଡିକ କମ୍ କଥା କହେ ନାହିଁ। ପାଟି ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଧାରଦିଆ ଛୁରୀ।
ପାର୍ଲରଠାରୁ ଘର ଦୂର ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ଘରଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛି। ମନ ହେଲେ ବାପାବୋଉକୁ ଯାଇ ଦେଖିଆସେ। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ଦିନଠାରୁ ତା’ ଦିନଗୁଡ଼ାକ ବେଶ୍ ଭଲରେ କଟେ। ଏଠାରେ ଦିନେଶ ସହିତ ପରିଚୟ। ଆଉ ଏ ପରିଚୟରୁ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଗଲା ଦୀପାଳି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେଶ ଆସେ, ରାତିରେ ରହେ, ସକାଳୁ ପଳାଏ। ଘରମାଲିକ କେବେ କିଛି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ, କାହା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାସ ଶେଷରେ ଘରଭଡ଼ା ଦରକାର। ଘର ମାଲିକଙ୍କର ଦିନେଶ ସହ ଗଲାଆଇଲା ବେଳେ କେବେ ଯଦି କେମିତି ଭେଟ ହୋଇଯାଏ, ଦୀପାଳିକୁ ସେ ଏମିତି ଚାହିଁବେ ସେ ଚାହାଣିି ପ୍ରଶ୍ନିଳ ନା କରୁଣ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୀପାଳି ବି ବେଶି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନାହିଁ ସେ ଚାହାଣିିର ଭାଷା। ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଦିନେଶ ଆସେ, ସପ୍ତାହ ସାରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ମିଳିଯାଏ। ଦିନେଶ କହେ, ଦୀପାଳି ତୁମେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗ। ଏଇ ତୁମେ ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଫିଗରର ଝିଅ, ଶ୍ୟାମଳୀ ଆଉ ବୋଲ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର, ସେ ପାଇଁ ତ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଦୀପାଳିକୁ କୋଲ୍ଡ କଫି ଗୋଟେ କପ୍ ପିଇଦେଲା ପରି ଲାଗେ। ଅଜାଣତରେ ଦୀପାଳି ପାଟିରୁ ବାହାରିଆସେ, ଆଉ ବିବାହ? ଦିନେଶ କହେ, ଏଥର ଘରକୁ ଗଲେ ପକ୍କା, ଘର ସହିତ କଥା ହୋଇଯିବି।
ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଫ୍ରେସ୍ ହେବାପରେ ସେ ଦିନେଶ ବାଟକୁ ଚାହିଁରହିଲା। ଦୀପାଳି ଭାବୁଥାଏ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକ୍ଅପ୍ଟି କଲା, ସେ ଝିଅର ଲେହେଙ୍ଗା ଓ ଜୁଏଲାରୀ ମେକ୍ଅପ୍ ତା’ର ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ତା’ ନିଜ ପାଇଁ ବଧୂବେଶର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିଲା। ଦୀପାଳିର ରଙ୍ଗ ଟିକିଏ କମ୍। ଭାଉଜ କହେ ତୁମ ଫିଗର ଭଲ ନୁହେଁ। ବିବାହ କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ଦିନେଶ ସହିତ ଯେଉଁଦିନ ବିବାହ କରିବ, ସେବେ ସେ ଫୁଲେଇ ଭାଉଜକୁ ଦେଖାଇଦେବ। ଦିନେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା’ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରିଷ୍ଟୱାଚ୍ ଉପହାର ଧରି ଆସିଥାଏ। ଦୀପାଳିର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସାଥି ହୋଇ ଡିନର୍ କଲେ। ଦିନେଶ କହିଲା, କାଲି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମମିପାପାଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବି, ଯଦି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆସିବି। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ହଁ ଦୀପାଳି, ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ଥିଲା। ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ଫେରାଇଦେବି। ଦୀପାଳି କହିଲା, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇଛ। ଓହୋ! ମୋ ଟଙ୍କା କ’ଣ, ତୁମ ଟଙ୍କା କ’ଣ। ଏଇ ନିଅ ମୋ ଏଟିଏମ୍, ତୁମକୁ ପାସ୍ୱାର୍ଡ ଜଣା। ଯାହା ଦରକାର ଉଠାଇବ। ତୁମର ମୋର ପୁଣି କ’ଣ? ବିବାହ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଲୋନ୍ କରିଦେବି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଲଭ୍ ୟୁ ଦିନେଶ। ଦିନେଶ ତାକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଧରିଲା।
ଏଟିଏମ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଲାଣି ଦିନେଶ। ଫୋନ୍ କଲେ ନଟ୍ ରିଚେବଲ୍ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର। କ’ଣ ତା’ ଗାଁ ନାଁଟା, ସେ କେବେ ବୁଝିନାହିଁ। ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନାହିଁ। କେଉଁଠାକୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ଦିନେଶ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏଇ କାଲି ତ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାକି ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲା। ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ହୋଇଗଲାଣି ଫୋନ୍ ନାହିଁ। ଦୀପାଳି କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, କ’ଣ କରିବ। ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଯିବ, କ’ଣ କହିବ ପୁଲିସକୁ। ପୁଲିସ ତାକୁ ଯଦି କହେ, ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା କି ବୁଝିପାରୁ ନାହଁ? ଲୋକ ଚିହ୍ନିପାରିଲ ନାହିଁ? ଦୀପାଳିକୁ କାନ୍ଦକାନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ଟଙ୍କା ପଳାଇଲା ବୋଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଟାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଁ। ଦୀପାଳିର ମନ କ୍ରୋଧ, ଅସହାୟ, ଅଭିମାନରେ ଭରିଯାଇଥିଲା। ପାର୍ଲର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଖୋଲିନାହିଁ। ପାର୍ଲର ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ସହର ସାରା ସେ ଏକା ଏକା ଖାଲି ଚାଲୁଛି। ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଟିକକ ହୁଏତ କେଉଁଠି ମିଳିଯିବ! ରାସ୍ତାସାରା ମଣିଷଙ୍କ ଭିଡ଼, ସେ କିନ୍ତୁ ତା’ ନିଜ ଭିତରେ ଏକା ଏକା।
ଚାଲି ଚାଲି ଏକ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସାମ୍ନା ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଥିଲା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ପାଖରେ ସେ ଅଟକିଗଲା ‘କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ’। ଧାଡ଼ିଟି ସେ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଦୀପାଳିର ହୃଦୟକୁ ଭେଦିଯାଉଥାଏ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିଆସୁଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ସେହିପରି ଦୀପାଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କାମନା ହିଁ ତା’ର ଏଇ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତା’ର ଜଳିଯାଉଥିବା ମନରେ ଯେପରି କେହି ମଲମ ମାଖିଦେଲା। କେଉଁ ଭ୍ରମରେ ଥିଲା ଏଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଦୀପାଳି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା।