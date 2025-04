ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର କରଣ କୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରକାଶ ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଏପରି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ, କରଣ ଏକ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସୋ’ ସମୟରେ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତା ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Dear new age tabloids I’m sick of you marrying me off this year or next, announcing my engagement on a reality show, just coz we’re in Dubai.. I understand it gives you a lot of numbers and it’s all about that these days apparently but to most of you me or my agent are just a…