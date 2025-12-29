ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳ ନିଜ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିଛି। ସାରସ୍ବତ ସାଧକମାନେ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଉଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଦମ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶଂସିତ ବି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଓ ସାରସ୍ବତ ସାଧକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସିନା ସାରସ୍ବତ ସାଧନା ଓ କଳାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ; ସବୁଠି ନିଜର ସଫଳତାର ଧ୍ବଜା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଆମ କଳା ଓ ସାରସ୍ବତ ସାଧକ। ସେପଟେ, କିଛି କଳାକାର ଓ ସାଧକ ଅଦିନରେ ଝଡ଼ିଯାଇ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ରେକର୍ଡ କଲା ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ
୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୧୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ‘ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ’ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ‘ହାଉସଫୁଲ୍-୫’ ଓ ‘ସିତାରେ ଜମିନ୍ ପର୍’ ଭଳି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ହରର୍-ଥ୍ରିଲର୍-କମେଡି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲା। ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ୨୫ ଦିନରେ ୧୫.୧୦ କୋଟିର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅନେକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା ୧୦ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨-୩ କୋଟି ବଜେଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାତାମାନେ ୨୫ ଦିନରେ ୧୨-୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଛନ୍ତି। ନିବେଶ ଉପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ୪୦୩.୩୩% ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁଶାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର ‘ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ୍। ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ଏହାର ସଂଳାପ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ। ବାବୁସାନ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଛବିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଯେ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଏହାର ରିମେକ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଲା ‘ଅନନ୍ତା’
ରଜରେ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଅନନ୍ତା’। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଥାସମ୍ରାଟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ ‘ରାଣ୍ଡୀପୁଅ ଅନନ୍ତା’ର ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୨୦୨୫ ମସିହାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହାଉସଫୁଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଏହାର ଗୀତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଧାରା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ବି ସମାଲୋଚନାକୁ ଟାଣି ହୋଇଥିଲା। ‘ରାଣ୍ଡୀପୁଅ ଅନନ୍ତା’ ନାମକରଣ ନାରୀଜାତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ବଦଳି ‘ଅନନ୍ତା’ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ସୁବ୍ରତ, ରାଜକିଶୋର ଓ ଫାଗୁ ବାସ୍କେଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମି ପୁରସ୍କାର
୨୦୨୫ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମିର ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଲେଖକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସେନାପତି। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ‘କଦମ୍ବବନ’ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ‘ବାଲ୍ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫’ ପାଇଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରାଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀ। କବିତା ସଙ୍କଳନ ‘କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଚି’ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳୀ କବିତା ସଂକଳନ ‘ଆଳା ସାଅଁ ଇଞ୍’ ପାଇଁ ଫାଗୁ ବାସ୍କେଙ୍କୁ ‘କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମି ଯୁବ ପୁରସ୍କାର- ୨୦୨୫’ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
‘ପୁଷ୍କରା’ ଓ ‘ସି ଆଣ୍ଡ୍ ସେଭେନ୍ ଭିଲେଜେସ୍’କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭୧ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଜିମାତ୍ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ‘ପୁଷ୍କରା’। ୨୦୨୩ ମସିହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର୍ ସିନେମା ଭାବେ ‘ପୁଷ୍କରା’ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନର୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ପୁଷ୍କରା’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଲେଖକ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ‘ନାଦବିନ୍ଦୁ’ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ‘ପୁଷ୍କରା’ ପରମ୍ପରାକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଖଟୁଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ସି ଆଣ୍ଡ୍ ସେଭେନ୍ ଭିଲେଜେସ୍’ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ‘ଅଣଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗ’ରେ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି। କାଦମ୍ବିନୀ ମିଡିଆ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସାତଭାୟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ‘ପୁଷ୍କରା’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାଶ ଏବଂ ‘ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭେନ୍ ଭିଲେଜେସ୍’ ର ପ୍ରଯୋଜିକା ଇତିରାଣୀ ସାମନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
୪ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଲେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ‘ପଦ୍ମ’ ପୁରସ୍କାର ୪ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ବରର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର, କଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ସ୍ଥପତି ଅଦ୍ବୈତ ଗଡ଼ନାୟକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ‘ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର’ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
