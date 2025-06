ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି । ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ବିଜେ ଚାଲିଛି । ପଛକୁ ପଛ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାବାହୁ ଆସିବେ ଏବଂ ରଥରେ ବିଜାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଖାଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ନୁହେଁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରତ ।

#WATCH | Puri, Odisha: A sea of devotees gather and rejoice outside the Shri Jagannath Temple to witness the world-famous annual Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings. pic.twitter.com/qvi7QhSaJE