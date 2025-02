ନାଗପୁର: ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନାଗପୁରର ଜଣେ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକ୍ରେତା ଏଭଳି ଅଫର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ବିଜୟ ମେୱାଲାଲ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନନ୍ୟ ଅଫର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଗୁପଚୁପ୍ ବିକ୍ରେତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୯୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅସୀମିତ ଗୁପଚୁପ୍ ଅଫର ରହିଛି। ସେହିପରି ଏକାଥରକେ ୧୫୧ଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାର୍ଇ ୨୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା ରହିଛି।

ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ୯୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଅସୀମିତ ଜୀବନବ୍ୟାପି ଗୁପଚୁପ୍ ଅଫର୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୁପଚୁପ୍ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି।

ବିଜୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ୧ ଟଙ୍କାରୁ ୯୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଡିଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ୯୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଫରର ଲାଭ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରୁ ମୋର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଲାଡଲି ବହେନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଅଫର ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସିଧାସଳଖ ନଗଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା, ଲାଡଲି ବହେନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନେ ଏକାଥରକେ ୬୦ ଟଙ୍କାରେ ଅସୀମିତ ଗୁପଚୁପ୍‌ର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରିହାତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି।

