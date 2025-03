ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମରିସସରେ ଶୁଭିଲା ବିହାରୀ ସଙ୍ଗୀତ । ବିହାରର ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ସ୍ବାଗତ । ମରିସସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି । ବିହାରର ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଗାଇ ମୋଦୀଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ବାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

#WATCH | Prime Minsiter Narendra Modi welcomed with Bihari Traditional Geet Gawai at Port Louis in Mauritius. Geet Gawain is a traditional Bhojpuri musical ensemble that embodies the rich cultural heritage brought to Mauritius by women from the Bhojpuri belt of India. In… pic.twitter.com/AEmARa4CuR

ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମରିସସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ମରିସସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ର ରାମଗୁଲାମ । ପରେ ପରେ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ବାଟ ବାଟିକା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତା ସାରା ମୋଦୀ ମରିସସରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଏବଂ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ । ତେବେ କୁନିକୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ନେଇଥିଲେ ମୋଦୀ ।

Deeply touched by the warm welcome from the Indian community in Mauritius. Their strong connection to Indian heritage, culture and values is truly inspiring. This bond of history and heart continues to thrive across generations. pic.twitter.com/kVjPhTixR8