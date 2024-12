ପୁଣେ: ପୁଣେରେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ଏକ ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଫୁଟ୍‌ପାଥରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଡମ୍ପର୍‌ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ୨ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

VIDEO | Maharashtra: At least three persons killed, and several others injured as a dumper runs over people sleeping on footpath in Pune. Visuals from the spot.#PuneNews #PuneAccident



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)