ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଜୀବନ। ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚିଗଲେ ମହିଳା। ଇଟ୍ଟା ବୋଝୋଇ ଟ୍ରକ୍ ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଗଡ଼ି ଆସି ସ୍କୁଟି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। ଏହା ପରେ ମହିଳା ତଲେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।

just be alert and avoid accidents, it is a harrowing incident near Kozhikode Medical College, Kerala a truck laden with bricks lost control and rolled backward, striking a scooter.The truck finally stopped after hitting a roadside tree. due to alertness , The woman could save… pic.twitter.com/2tWfeuRZ5W