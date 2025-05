ତେବେ ଭୂକମ୍ପରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଏଯାଏଁ କିଛି ଖବର ଆସିନି । ସେପଟେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଥାତ ୨୦ ତାରିଖରେ ବି ନେପାଳରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୪.୭ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମେ ୧୪ରେ ୪.୬ ତୀବ୍ରତାରେ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଥିଲା ନେପାଳ । ମେ ମାସରେ ତିନି ତିନିଟି ଭମିକମ୍ପରେ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ ।

EQ of M: 4.3, On: 23/05/2025 01:33:53 IST, Lat: 29.36 N, Long: 80.44 E, Depth: 10 Km, Location: Nepal.

