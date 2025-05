ଏମିତି କହି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଡରାଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଭାରତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରିବନି । ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବଢାଇ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, ରକ୍ତର କାହାଣୀ ଲେଖୁଥିଲା, ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା.. ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏବେ ଭାରତ ମାତାର ସେବକ ମୋଦୀ ଛାତି ପତାଇ ଛିଡା ହୋଇଛି ବୋଲି... ମୋଦୀର ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା, ଥଣ୍ଡା ବି ଥାଏ... ହେଲେ ମୋଦୀର ରକ୍ତ ଗରମ ହୁଏ... ଆଉ ଏବେ ମୋଦୀର ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ ରକ୍ତ ନୁହେଁ ଗରମ ସିନ୍ଦୂର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏବେ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେବ । ଆଉ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିବ ।

#WATCH | #OperationSindoor | Rajasthan | Addressing a public rally in Deshnoke, Bikaner, PM Modi says, "... Modi ka dimaag thanda hai lekin lahu garam hota hai. Modi ki nasson mein, lahu nahin, garam sindoor beh raha hai..." "Pakistan can never win in a direct fight with India.… pic.twitter.com/GLsArMBqP6

ପହଲଗାମ୍ ହମଲାକୁ ଆଜି ମାସେ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ କହିବା ସହ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପ୍ରଥମ ଜନସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୋଦୀ । କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିନ୍ଦୂର ପୋଛିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲୁ । ଯିଏ ଭାରତରେ ରକ୍ତ ବୁହାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଭାରତ ଚୁପ ବସିବ, ଆଜି ସେମାନେ ଘରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଅଳିଆଗଦାରେ ପଡ଼ିଛି କହି ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ ।

ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ୨୨ ତାରିଖରେ ହମଲା କରିଥିଲେ ଆମେ ୨୨ର ପ୍ରତିଶୋଧ ୨୨ ମିନିଟିରେ ନେଲୁ । ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶି ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ୯ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ବଂସ କରିଦେଲୁ । ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ଯେବେ ସିନ୍ଦୂର ବାରୁଦ ପାଲଟେ କଣ ହୁଏ ପରିସ୍ଥିତି । ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେବେ କାହା ମଥାର ସିନ୍ଦୂର ପୋଛା ଯାଏ ତାର ପରିଣତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ...

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ-

ସେମାନେ ସିନ୍ଦୂର ପୋଛିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲୁ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ଆମ ପାଇଁ ଦେଶ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ । ୨୨ ତାରିଖରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରି ଆମ ମାଆ ଭଉଣୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୂର ପୋଛିଥିଲେ । ସେଦିନ ଗୁଳି ସିନା ପହଲଗାମରେ ଫୁଟିଥିଲା ହେଲେ ୧୪୦ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୂରା ଭାରତ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ । ଆଉ ତାପରେ ଆମ ବୀର ସେନା ଶତ୍ରୁ ମାଟିରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଦେଲେ । ୩ ସେନା ଏମିତି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଠେଇପଡିଲା ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Rajasthan | Addressing a public rally in Deshnoke, Bikaner, PM Modi says, "... Operation Sindoor has decided three formulas to fight terrorism. First, if there is a terror attack in India, then they will get a befitting reply. Our forces will decide the time, method and… pic.twitter.com/vAzsxBHGF3