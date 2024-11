ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଗୌରବମୟ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ଆଶୀର୍ବାଦ! ମା କାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଜର ଏବଂ ଦିୱାଲୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଲୋକ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକତାର ଆତ୍ମାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା।

Warm wishes to all for a glorious Diwali and blessed Kali Puja! Under Maa Kali’s powerful gaze and the glow of Diwali’s sacred lights, may Odisha and every home be filled with fortitude, peace, and the promise of brighter tomorrows. May we carry forward the spirit of unity,… pic.twitter.com/6C3l6uWX0v