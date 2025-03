ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ବଦଳିବ ତାହା କେହି କହି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆଜି ଧନୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ଗରିବ ପାଲଟି ପାରେ। ସେହିପରି ଭାଗ୍ୟ ସାତ ଦେଲେ ଗରିବ ଲୋକଟି ରାତାରାତି ଧନୀ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସାମଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ସମ୍ପ୍ରତି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ରତନ ଢିଲୋନଙ୍କ ଭ‌ାଗ୍ୟ ରାତ‌ାରାତି ବଦଳି ଯାଇଛି।ରତନ ଘର ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଏପରି କାଗଜପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

We found these at home, but I have no idea about the stock market. Can someone with expertise guide us on whether we still own these shares?😅@reliancegroup pic.twitter.com/KO8EKpbjD3