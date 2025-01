ଲକ୍ଷ୍ମୌ: ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଜାନୁଆରି ୩୦ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମହାକୁମ୍ଭର ସେକ୍ଟର-୨୨ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ହେତୁ ଅନେକ ‌ପଣ୍ଡାଲ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଖବର ‌ଲେଖାହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ।

#WATCH | Prayagraj | UP Fire Department official Pramod Sharma says, "We got information about a fire in 15 tents under the Chatnag Ghat Police Station area, today. Taking immediate action, the fire was brought under control and doused. As per the SDM, it was an unauthorised tent… pic.twitter.com/a5cRkrCWKW